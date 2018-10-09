Aşırı sağcı adayın 3 oğlu da kazandı

Brezılya'da önceki gün düzenlenen başkanlık seçimlerinde aşırı sağcı
Sosyal Özgürlük Partisi'nin adayı Jair Bolsanaro sandıktan birinci çıktı ancak ilk turda seçilmesini sağlayacak yüzde 50 barajını aşamadı. Ancak diktatörlük ve işkence yanlısı eski yüzbaşı 63 yaşındaki Bolsonaro'nun kendisiyle aynı partiye mensup biri milletvekili ve diğer senatoya aday iki oğlu zafer kazandı. Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro 1,8 milyon oyla federal vekil seçildi, ülke tarihinde en çok oy alan vekil olarak rekora imza attı. Daha önceki rekor 2002'de 1 milyon 573 bin 642 oyla vekil seçilen Eneas'a aitti. Bolsanaro'nun diğer oğlu Flavio Balsonaro 4,2 milyon oyla Rio de Janeiro eyaletinin senatosuna seçildi. Bolsanaro'nun Carlos Bolsonaro isimli oğlu ise halihazırda Rio de Janeiro belediye meclis üyesi olarak görev yapıyor.