Emine Erdoğan Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan, Macaristan ziyareti çerçevesinde Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti. Başkent Budapeşte'de Kültür Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Kültür Evi'nde çocuklar tarafından sahnelenen geleneksel dans gösterilerini izledi.

Ardından el sanatları atölyesini ziyaret etti. Macar kültür ürünlerinin sergilendiği sergi ve müzeyi de ziyaret eden Emine Erdoğan, Türk kültür kurumları ile işbirliği yaparak ortak kültürel değerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Emine Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül Baba Türbesi'nin açılışına katıldı.