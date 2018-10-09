Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Emine Erdoğan Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti

Macar 'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı'nın eşi , ziyareti çerçevesinde Macar 'ni ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 17:26
Emine Erdoğan Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı'nın eşi , ziyareti çerçevesinde Macar 'ni ziyaret etti. Başkent Budapeşte'de 'na bağlı faaliyet gösteren Kültür Evi'nde çocuklar tarafından sahnelenen geleneksel dans gösterilerini izledi.

Ardından el sanatları atölyesini ziyaret etti. ürünlerinin sergilendiği sergi ve müzeyi de ziyaret eden Emine Erdoğan, Türk kültür kurumları ile işbirliği yaparak ortak kültürel değerlerin korunması ve yeni nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Emine Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gül Baba Türbesi'nin açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan Gül Baba Türbesi’nin açılış töreninde

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan Macar Kültür Evi'ni ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN