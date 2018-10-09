Etiyopyalı bakanlar FETÖ talimatını sumen altı etmiş

Etıyopya'nın Başbakanı Desalegn'in "FETÖ
okulları Türkiye'ye devredilsin" talimatının, iki bakan tarafından uygulamaya geçirilmediği gündeme bomba gibi düştü. Talimatı uygulamayan eski Eğitim Bakanı
Shiferaw Teklemariam'ın çocuğunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okulunda okuduğu ortaya çıktı. Anadolu Ajansı eski Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn tarafından, dönemin Ticaret Bakanı Bekele Gulado ve Eğitim Bakanı Teklemariam'a Mart 2017'de gönderdiği ve uygulamaya geçirilmeyen FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilmesine ilişkin talimata ulaştı. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı
'nın Şubat 2017'de Başbakanlık Ofisi'ne gönderdiği FETÖ'ye ilişkin bir yazıya atıfta bulunan Desalegn, talimatında ülkede kayıtlı Kaynak isimli şirketin ve bu şirketin yönettiği okulların Türkiye tarafından terör örgütü ilan edilen FETÖ ile bağlantılı olduğu hatırlatmasını yapıyor.
Eski Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'in dönemin ticaret ve eğitim bakanlarına Mart 2017'de gönderdiği ve uygulamaya geçirilmeyen yazılı talimat.