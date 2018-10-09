Gaspçıyı etkisiz hale getirdiği görüntüler seçimde zafer getirdi
Geçtiğimiz mayıs ayında Brezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan bir okulun civarında silahlı bir adamı etkisiz hale getirdiği görüntüler 42 yaşındaki kadın polis Katia da Silva Sastre'nin seçimleri kazanmasını sağladı.
Giriş Tarihi: 9.10.2018 16:10Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 16:18
Brezilya'da yaşayan 42 yaşındaki polis memuru Katia da Silva Sastre, geçtiğimiz mayıs ayında 21 yaşındaki silahlı gaspçı Elivelton Neves Moreira'yı 3 el ateş ederek etkisiz hale getirmiş ve bu olay ülkede büyük yankı bulmuştu.