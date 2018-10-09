KKTC Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler'de (BM) Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün oluğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'de hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Derinya ve Aplıç kapılarının bir an önce açılması konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

BM'de Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmelerinin mümkün olduğunu belirten Akıncı, "Bunun çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider ile yapacakları görüşmede Derinya ve Aplıç kapılarının açılış gününü birlikte tespit edip kamuoyuna duyurmayı ve adanın geleceğinin nasıl şekilleneceğini konuşmayı düşündüğünü ifade etti.

Adada daha iyi ve güzel bir gelecek yaratmanın sorumlulukları olduğuna işaret eden Akıncı, önümüzdeki günlerin hareketli geçeceğini ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

Akıncı, halktan aldığı yetki ile görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bu adada barış huzur içinde bir gelecek istiyoruz. Kıbrıs'ta statükonun devamını istemiyoruz. BM çerçevesi dışına çıkmamalıyız, BM bu olayın içinde olacaktır, olmalıdır. Önümüzdeki günlerde daha iyiye gitmek için var gücümüzle çalışacağız, tüm taraflar da destek olmalı. BM Genel Sekreteri de bizi görüyor, anlıyor her şeyin farkında." dedi.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.