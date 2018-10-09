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3 gazetecinin ortak özelliği: !

Bulgaristan'ın Ruse şehrinde tecavüz edildikten sonra Viktoria Marinova'nın (30) yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu ortaya çıktı. Marinova, Avrupa'da bu yıl korkunç bir şekilde öldürülen üçüncü gazeteci olması ve üç gazetecinin de araştırması yaparken cinayete kurban gitmesi dikkat çekti

Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:40
Öldürülen 3 gazetecinin ortak özelliği: Yolsuzluk!

Bulgaristan'da Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili iddialarını araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın Tuna nehri kıyısındaki Rusçuk kentinde öldürülmesi tepki uyandırdı.

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Öldürülen 3 gazetecinin ortak özelliği: Yolsuzluk!
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