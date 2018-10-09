Öldürülen 3 gazetecinin ortak özelliği: Yolsuzluk!

Bulgaristan'ın Ruse şehrinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Viktoria Marinova'nın (30) yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu ortaya çıktı. Marinova, Avrupa'da bu yıl korkunç bir şekilde öldürülen üçüncü gazeteci olması ve üç gazetecinin de yolsuzluk araştırması yaparken cinayete kurban gitmesi dikkat çekti
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:23Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:40
Bulgaristan'da Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın Tuna nehri kıyısındaki Rusçuk kentinde öldürülmesi tepki uyandırdı.