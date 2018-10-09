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/ ’in etrafına hendek kazıp, duvar ördü

/ terör örgütü çevresinde bulunan yolları kapatarak şehrin etrafını hendek kazarak kapatmış durumda.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 10:52
PYD/PKK Münbiç’in etrafına hendek kazıp, duvar ördü

terör örgütü çevresinde bulunan ve şehir merkezine giden alternatif yolları kapatarak sadece iki noktadan şehrin merkezine giriş noktası açmış durumda. İhlas Haber Ajansı terör örgütü tarafından kazılan hendekleri görüntüledi.

Şehrin etrafının neredeyse tamamını hendek kazarak çeviren terör örgütü belli noktalara da kalın duvarlar örmüş durumda. Muhalif gruplara yakın noktalara ve yüksek noktalara siper kazan ve evlerde mevzi oluşturan terör örgütü mensupları burada da Afrin'de yaptıkları gibi beton kuleler yaptıkları görüldü.

Görüntülerde muhalif gruplar ile PYD/ terör örgütü mensuplarının mevzileri arasında sadece 700 metre olduğu görülürken örgüt mensuplarının oluşturduğu mevziler beton duvarlar ve örgüt bayrağının bulunduğu binalar da görüldü.

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PYD/PKK Münbiç’in etrafına hendek kazıp, duvar ördü
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