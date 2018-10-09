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SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı hakkında flaş gelişme...

, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 15:08
SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı hakkında flaş gelişme...

Anadolu Ajansı, 'ın Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etmeleri için davet ettiğini duyurdu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen hafta konsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamaması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi makamlarının işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirdiğini ve soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacağını açıklamıştı.

Dünya Cemal Kaşıkçı'nın nerede olduğunu soruyor!

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SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı hakkında flaş gelişme...
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