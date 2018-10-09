SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı hakkında flaş gelişme...

Anadolu Ajansı, Suudi Arabistan'ın Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etmeleri için davet ettiğini duyurdu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen hafta konsolosluğa girmesinin ardından kendisinden haber alınamaması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suudi makamlarının işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirdiğini ve soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacağını açıklamıştı.