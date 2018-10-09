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Son dakika Kaybolan gazeteci hakkında flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan yönetimine, gazeteci 'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 11:18
Son dakika Kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında kaybolan gazeteci hakkında, "Endişeliyim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında görülen daha sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulundu. Trump, "Endişeliyim, duyduklarımdan memnun değilim. Umarım mesele çözülür. Şu an için kimse hiçbir şey bilmiyor. Şu an için bazı kötü senaryolar ortalıkta yayılıyor, bunlardan hoşlanmadım" diye konuştu.


"SUUDİ ARABİSTAN'A ÇAĞRIDA BULUNDUK"

Konu hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin üst düzey yetkililerinin Suudi Arabistan ile iletişime geçtiğini belirterek, "Suudi Arabistan hükümetine konu hakkında derinlemesine bir araştırma yapmaları için çağrıda bulunduk" dedi.


"ABD- SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ CİDDİ DARBE ALACAKTIR"

Cemal Kaşıkçı konusunda açıklama yapan bir diğer ABD'li yetkili ise Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham oldu. Graham sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu konuda hem fikiriz, eğer Suudi Arabistan hükümetinin suçlu olduğu iddialarının doğruluk payı varsa, ABD- Suudi Arabistan ilişkileri ciddi darbe alacaktır. Ödenecek ağır bir bedel olacak" ifadelerini kullandı.

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Son dakika Kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında flaş açıklama
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