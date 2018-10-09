Son dakika... Rusya 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'ya bağlı, 1300 kilometre boyunca uzanan, Büyük Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran 56 adadan olan Kuril Adaları volkanik hareketler sonucu oluştuğu için adalarda sık sık depremler meydana gelmekte.

Depremde henüz can veya mal kaybı olup olmadığına dair ayrıntılar bilinmiyor. Tsunami uyarısı verilmedi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezli verilerine göre yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 6.0 büyüklüğünde olduğu belirtilirken, depremin Severo Kurilsky Bölgesi´ne 138 kilometre uzaklığında ve 42 kilometre derinliğinde gerçekleştiği vurgulandı.