Türkiye zoru başardı

Türkiye
ile Rusya
arasındaki Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki silahsızlanma hattında ağır silahların çekilmesi süreci tamamlandı. İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, askeri muhalifler ve rejim karşıtı güçler, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" olarak adlandırılan, İdlib ve çevresindeki bölgeleri kapsayan, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattının oluşturulduğu alandaki ağır silahlarını çekti. BİR HAFTA SÜRE DAHA VAR
Bu kapsamda, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO
) bağlı gruplar ve rejim karıştı silahlı gruplar, Beşar Esad rejimi ile sınır durumundaki alanlardan havan, top, tank, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarını söz konusu silahsızlanma bölgesinden çıkarttı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri görüşmüştü. Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor. RUSYA: ANKARA BÜYÜK BİR ÇABA SARF EDİYOR
RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırlarını belirterek, "Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi işbirliği ve bağlantı sağlandı" dedi. Verşinin, Türkiye'nin İdlib'de silahlı muhaliflerin ayrılması konusunda ciddi çaba sarf ettiğini ifade ederek, "Silahlı muhaliflerin ayrılması ve siyasi süreç yoluna geçmesi çok zor bir mesele" dedi