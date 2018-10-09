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da 'e "işgalcisin" dedi

, 2020 Avrupa ve 2022 'deki yayın haklarını elinde bulunduran İsrail Yayın Kamu Kuruluşu'ndan (KAN) her iki turnuvada oynanacak maçların işgal altındaki 'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde yayınlamamasını istedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 9.10.2018 02:11
UEFA da İsrail'e işgalcisin dedi

basınında yer alan haberlere göre, KAN yetkilileri, 'nın kurumlarından Yahudi yerleşim yerlerinde Avrupa ve Dünya Kupası maçlarını yayınlanmamasını istediğini doğrularken, konuya ilişkin UEFA ile yapılan görüşmelerden de henüz sonuç alınamadığını belirtti.

"ORASI FİLİSTİN TOPRAĞI"

Ayrıca basında, UEFA'nın 'yı işgal altındaki toprağı olarak kabul etmesi sebebiyle bu kararı aldığı yorumları yapıldı.

KAN yetkilileri, UEFA'nın kararından geri adım atmaması halinde yayın hakları anlaşmasını imzalamayacaklarını dile getirdi.

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YAYIN HAKLARI KATAR'LI ŞİRKETTE

Her iki turnuvanın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yayın haklarını elinde bulunduran Katarlı şirket beIN Sports'un UEFA'nın aldığı kararda etkili olduğu kaydedildi.

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DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA YARIM ASIRDIR İŞGAL ALTINDA

ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

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İSRAİL İŞGALİ YAYIYOR

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği dile getiriliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor. Filistin toprağı Batı Şeria, 1967'deki Altı Gün Savaşında İsrail tarafından işgal edilmişti. Başta olmak üzere uluslararası camia, Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprakları olarak kabul ediyor.

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UEFA da İsrail'e "işgalcisin" dedi
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