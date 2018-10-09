Ukrayna'da mühimmat deposu patladı

Ukrayna'nın Çernigiv kentindeki bir mühimmat deposunda bu sabah patlama meydan geldi.

Acil durum hizmetlerinden yapılan açıklamada 10 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği, salı sabahı yerel saatle 04:22 itibariyle 20 km çapındaki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı ve demir yolu ve kara yolu ulaşımının geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Bölgede yaşayanların sosyal medyada paylaştığı notlara göre, çok güçlü bir patlama sonucu camlar ve kapılar savruldu ve parlak bir ışık topu ortaya çıktı.

Mühimmat deposunun neden patladığı henüz bilinmiyor.