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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi istifa etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi istifa etti
BM Daimi Temsilcisi , yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Haley'in istifa kararı, Trump ile birlikte 'da düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Haley'in istifa kararını kendisine 6 ay önce dile getirdiğini belirten Trump, "Bu yılın sonunda BM'deki görevinden ayrılacak. Trump, Haley'in ardından göreve kimin getirileceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı. Trump, atanacak ismin birkaç hafta içerisinde açıklanacağını kaydetti. Haley, sorular üzerine, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını söyledi.
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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi istifa etti
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