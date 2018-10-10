ABD’nin BM Daimi Temsilcisi istifa etti

BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
, yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Haley'in istifa kararı, Trump ile birlikte Beyaz Saray
'da düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Haley'in istifa kararını kendisine 6 ay önce dile getirdiğini belirten Trump, "Bu yılın sonunda BM'deki görevinden ayrılacak. Trump, Haley'in ardından göreve kimin getirileceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı. Trump, atanacak ismin birkaç hafta içerisinde açıklanacağını kaydetti. Haley, sorular üzerine, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını söyledi.