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Aznavour vasiyetini 30 yıl önce hazırlamış

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Giriş Tarihi: 10.10.2018
Aznavour vasiyetini 30 yıl önce hazırlamış
Ünlü Ermeni asıllı Fransız sanatçı 'un vasiyetini 1988'de hazırladığı ortaya çıktı. 1 Ekim'de 94 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının "Kimsenin arkamdan çatal kaşık için kavga etmesini istemiyorum" dediğini aktaran Fransız basını, şarkıcının 145 milyon euro'yu bulan bir servet bıraktığını yazdı. 'de gayrimenkuller, Lüksemburg'da bir şirket, bin 200 şarkının telif hakları dışında ünlü sanatçının 'da 40 bin metrekarelik bir alana kurulu zeytinliği de bulunuyor. Burada üretilen zeytinyağı Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee dâhil ülkedeki pek çok seçkin mekânda tüketiliyor. Aznavour'un mirası beş çocuğu ve eşi Ula Thorsell arasında paylaştırıldı.
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Aznavour vasiyetini 30 yıl önce hazırlamış
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