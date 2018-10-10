Gazze’de su krizi had safhaya ulaştı

Gazze
'nin kuzeyinde yer alan Eş-Şati Mülteci Kampı
'nda insanlar, üç günde bir sadece iki saat akan suyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Su krizinin had safhaya ulaştığı Gazze'de, insanların çoğu günde ancak 20 ila 30 litre suya erişebiliyor. Öte yandan Gazze'de halkın erişebildiği sular da sağlıksız. Yeraltı suları ise içerdiği klorür ve nitrat nedeniyle insan tüketimine uygun değil. Nüfusun her yıl yüzde 3,8 oranında arttığı Gazze'de, su krizi her yıl daha da büyüyor. Kampta yaşayan Natours ailesi, her ay 11 dolarlık içme suyu satın alıyor ve her iki günde bir iki saat akan suyu en iyi şekilde depolamaya çalışıyor.