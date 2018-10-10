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'da havalimanı polislerine "daha az gülümseme" talimatı

'da havalimanlarında görev yapan polislere daha az gülümsemeleri talimatı verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:25
Hindistan'da havalimanı polislerine daha az gülümseme talimatı

BBC'nin basınına dayandırdığı haberine göre, ülkede 60 havalimanının güvenliğinden sorumlu Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), çalışanlarının "dostane görünmek yerine daha tedbirli olmasını" istedi.

CISF'in, yolcuların kendilerini rahat hissetmeleri için güvenlik görevlilerinin "çok fazla zamanını ve enerjisini boşa harcadığını" düşündüğü belirtildi.

Sempatik görünmenin güvenliği gevşeteceğine ve terör saldırıları tehdidine yol açabileceğine ilişkin endişeler üzerine, "göze çarpan bir gülümsemeden yeteri kadar bir gülümseme sistemine" geçileceği kaydedildi.

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Hindistan'da havalimanı polislerine "daha az gülümseme" talimatı
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