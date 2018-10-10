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’dan ’ye yanıtı: Bağımsız politika izliyoruz

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Hindistan’dan ABD’ye S-400 yanıtı: Bağımsız politika izliyoruz
ve 'in de aralarında bulunduğu ülkelere 'dan hava savunma sistemi almamaları konusunda baskı yapan 'ye, geçtiğimiz hafta Rusya'dan S-400 alma anlaşması imzalayan 'dan net bir yanıt geldi. Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat, "Ruslar bana Amerikan yaptırımlarını sorduğumda cevabım şu oldu: "Bize çeşitli yaptırımlar uygulanabilir, fakat biz bağımsız bir politika izliyoruz. ABD ile çeşitli teknoloji ortaklıklarımızı sürdürüyoruz ancak bizim politikamız bağımsızdır" dedi. Rusya'dan Kamov helikopterleri de alabileceklerini belirten Rawat, başka ülkelerle yapılabilecek silah anlaşmalarına da kapıyı araladı.
Türkiye'ye S-400 aldığı takdirde 'ciddi sonuçlarla karşılaşacağı' tehdidini savuran Washington, geçen hafta Rusya'dan 5 milyar dolarlık S-400 alma kararına imza atan Hindistan'a ve Su-35 savaş uçağı ile S-400 alma kararı dolayısıyla Çin'e yönelik ticari yaptırım tehdidi kartını kullanmıştı.
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Hindistan’dan ABD’ye S-400 yanıtı: Bağımsız politika izliyoruz
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