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'dan 'ya tepki

, bir süredir 'da gözaltındaki İranlı diplomatın 'ya iadesiyle ilgili olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 23:02
İran'dan Almanya'ya tepki

Sözcüsü Behram Kasımi, bir süredir 'da gözaltındaki İranlı diplomatın 'ya iadesiyle ilgili olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin dışişleri bakanlığına çağrıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan açıklamada Kasımi, Alman Büyükelçi'yle görüşmede İranlı diplomatın Almanya'da gözaltına alınması ve Belçika'ya iade edilmesine itiraz edildiğini söyledi.

Söz konusu girişimin İran'la Avrupa ilişkilerine komplo kuran güçlerin işi olduğunu öne süren Kasımi, uluslararas�� diplomasi hukukuna uymayan girişime son verilmesini ve İranlı diplomatın ülkesine teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Belçika Federal Savcılığı tarafından temmuz ayında yapılan yazılı açıklamada, 'teki Villepinte Konferans Salonu'nda İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle 'de iki kişinin gözaltına alındığını, İran asıllı çiftin irtibatta bulunduğu öne sürülen İran'ın Viyana Büyükelçiliği'nde diplomat olduğu tespit edilen Esedullah adlı kişinin ise Almanya'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Alman polisinin Bavyera'da gözaltına aldığı Esedi için Belçika iade talebinde bulunmuştu. Brüksel'deki başsavcılığın iade talebine Bavyera kenti Bamberg'te bulunan mahkemeden geçen hafta olumlu yanıt gelmiş, Tahran yönetimi suçlamaları reddederek kararı kınamış, diplomatın serbest bırakılmasını talep etmişti.

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İran'dan Almanya'ya tepki
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