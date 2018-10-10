İsrailli katiller Filistinli genç kızı katletti

İsrailli askerleri Filistinli genç bir kızı katletti. Suçsuz olduğunu ve çantasında silah veya bıçak olmadığını söyleyen genç kıza İsrailli askerlerin silahlarıyla ateş ederek genç kızı öldürdükleri görülüyor.

İsrail askerleri Filistinli genç kızı katletti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.