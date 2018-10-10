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li katiller Filistinli genç kızı katletti

askerleri genç kızı katletti! Filistinli genç kız ellerini havaya kaldırdı, çantamda silah ya da bıçak yok, lütfen beni öldürmeyin diye bağırdı. İsrailli askerlerin cevabı ise kurşun yağdırmak oldu. Suçsuz, günahsız, gencecik bir kızı hiç acımadan oracıkta katlettiler. İşte o korkunç anlar.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 09:44
İsrailli katiller Filistinli genç kızı katletti

li askerleri Filistinli genç bir kızı katletti. Suçsuz olduğunu ve çantasında silah veya bıçak olmadığını söyleyen genç kıza İsrailli askerlerin silahlarıyla ateş ederek genç kızı öldürdükleri görülüyor.

İsrail askerleri Filistinli genç kızı katletti

İşgal altındaki ve 'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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İsrailli katiller Filistinli genç kızı katletti
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