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Başkanından 'ye övgü dolu sözler

Kuveyt gazeteleri Meclis Başkanı el-Ganim'in 'ye yönelik övgü dolu sözlerine ilk sayfalarında yer verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 20:34
Kuveyt Meclis Başkanından Türkiye'ye övgü dolu sözler

Başkanı el-Ganim'in dAntalyalya'da düzenlenen Başkanları 'nda söylediği " muz cumhuriyeti değildir" şeklindeki ifadesi ülkesinde geniş yankı buldu.

Kuveyt gazeteleri, Meclis Başkanı Ganim'in "Türkiye ekonomisini hedef alan planların başarıya ulaşamayacağı" yönündeki açıklamalarını okuyucularına ilk sayfalarından duyurdu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden "Er-Ray" haberi "Ganim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir ve krizi aşacaktır." başlığıyla verirken, "Es-Siyase" gazetesi de "Ganim: Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açanlar başarılı olmayacak." başlığını kullandı.

"En-Nehar" gazetesi ise haberi yine ilk sayfadan "Ganim: Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Ekonomik savaş isteyenler başarılı olamayacak." başlığıyla yayınladı.

Başkanı 'ın ev sahipliğinde dün 'da düzenlenen Avrasya Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı'nda konuşan Kuveyt Meclis Başkanı Ganim, "Alenen Türkiye'yi hedef almaktan bahseden ve Türkiye'ye belirli şartları dayatmak isteyenler var. Türkiye'ye karşı ekonomik savaş müjdesi verenlere, mali çöküş yaşamasını arzulayanlara şunu söylüyoruz: Başaramayacaksınız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Ganim ayrıca Türk yönetimi ve halkının karşılaştıkları tüm ekonomik sorunları aşabileceğini dile getirmişti.

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Kuveyt Meclis Başkanından Türkiye'ye övgü dolu sözler
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