Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Nauert: Başkan Kaşıkçı konusunu Suudilerle konuşacak

Nauert: Başkan Kaşıkçı konusunu Suudilerle konuşacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'deki Konsolosluğu'nu ziyareti sonrası kaybolmasıyla ilgili, "Konuyu takip ediyoruz. Başkan () Suudilerle konuşacak. O görüşmenin önüne geçmek istemiyoruz" dedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 09:30
Nauert: Başkan Kaşıkçı konusunu Suudilerle konuşacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'deki Konsolosluğu'nu ziyareti sonrası kaybolmasıyla ilgili, "Konuyu takip ediyoruz. Başkan () Suudilerle konuşacak. O görüşmenin önüne geçmek istemiyoruz" dedi.

"ARKA PLANDA TAKİP EDİYORUZ"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcü Nauert, gazetecilerin sorusu üzerine bakanlıktan Pazartesi gece yapılan yazılı açıklamaya atıfta bulundu ve Suudi Arabistan'a olayla ilgili soruşturma çağrısını yineledi.
Sözcü Heather Nauert, "ABD'den bu konuda açıklamanın neden geciktiği" yolundaki soruyu da, durumu bir gecikme olarak nitelemeye itiraz etti ve ABD'nin arka planda konuyu takip ettiği mesajını verdi.

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından gözler Prens Muhammed'in üzerinde

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nauert: Başkan Kaşıkçı konusunu Suudilerle konuşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN