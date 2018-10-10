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ve meclisleri ortak komisyon kuracak

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Türkiye ve Rusya meclisleri ortak komisyon kuracak
TBMM Başkanı ile Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin arasında 3 gün önce gerçekleşen ikili görüşmede, iki ülkenin meclisi arasında üst düzey ortak komisyon kurulması için mutabakata varıldığı ve bugün taraflar arasında iyi niyet beyanı protokolü imzalandığı bildirildi. Üst düzey ortak komisyon toplantılarının 6 ayda bir karşılıklı olarak ve Rusya'da yapılması öngörüldü. Taraflar, üst düzeyli ortak komisyonun kurulmasına dair belgenin TBMM Başkanı Yıldırım'ın Rusya ziyareti kapsamında akdedilmesi için görüş birliğine vardı.
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Türkiye ve Rusya meclisleri ortak komisyon kuracak
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