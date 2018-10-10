Türkiye ve Rusya meclisleri ortak komisyon kuracak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
ile Rusya
Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin arasında 3 gün önce gerçekleşen ikili görüşmede, iki ülkenin meclisi arasında üst düzey ortak komisyon kurulması için mutabakata varıldığı ve bugün taraflar arasında iyi niyet beyanı protokolü imzalandığı bildirildi. Üst düzey ortak komisyon toplantılarının 6 ayda bir karşılıklı olarak Türkiye
ve Rusya'da yapılması öngörüldü. Taraflar, üst düzeyli ortak komisyonun kurulmasına dair belgenin TBMM Başkanı Yıldırım'ın Rusya ziyareti kapsamında akdedilmesi için görüş birliğine vardı.