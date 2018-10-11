ABD'li Senatör Rand Paul, Suudi Arabistan'a askeri yardımın durdurulmasını istedi

ABD Kentucky Senatörü Rand Paul, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı sağ geri dönene kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi çağrısında bulundu.

Senatör Paul, "The Atlantic"de yayımlanan makalesinde, Cemal Kaşıkçı sağ dönene kadar Suudi Arabistan ordusuna yönelik tüm finansman, eğitim ve koordinasyonun kesilmesi yönünde önlem alınması için bu hafta girişimde bulunacağını ifade etti.

DEAŞ'A ÇOK SAYIDA SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞI KATILDI

Yıllarca ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini kınadığını belirten Paul, makalesinde, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşının katıldığına dikkati çekti.

"Amerika, neden teröre destek veren, Yemen'de pervasız bir savaş halinde olan bir ülkeye silah satıyor?" diyen Paul, yazısını şöyle sürdürdü:

"Dedikleri gibi, paranın peşinden git. Ancak hiçbir petrol işi ya da silah anlaşması, böyle bir rejim ile olan anlaşmamızı haklı çıkarmaz. Amerika'nın istihbarat, lojistik, eğitim ve teçhizatı olmadan, Suudi Arabistan'ın çabaları çok uzun zaman önce başarısız olurdu."

YEMENLİLER ABD YAPIMI SİLAHLARLA KATLEDİLİYOR

ABD'den Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması için yasa teklifinde bulunduğunu hatırlatan Paul, Kongre'deki meslektaşlarının Yemenlilerin ABD yapımı silahlarla katledilmesini umursamıyor gibi görünmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Senatör Paul dün katıldığı bir radyo programında da Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.