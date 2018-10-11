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'den Kaşıkçı soruşturmasında iş birliği çağrısı

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, olayına ilişkin, "Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 21:10
BM'den Kaşıkçı soruşturmasında iş birliği çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suudi gazeteci olayına ilişkin, ''Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz.'' dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde 2 Ekim'de 'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruları yanıtladı.

Soruşturmalara dahil olmadıklarını ancak Suudi yetkililerle yapılan görüşmelerde endişelerini dile getirdiklerini belirten Dujarric, ''Suudi yetkililere soruşturmalarda tam iş birliği yapmaları çağrımızı sürdürüyoruz. Suudilerin Türk yetkililerle iş birliği yapmasını umuyoruz.'' diye konuştu.

Sözcü Dujarric, Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

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BM'den Kaşıkçı soruşturmasında iş birliği çağrısı
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