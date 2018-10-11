Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Direksiyonu maymuna veren şoför kovuldu

Direksiyonu maymuna veren şoför kovuldu

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Direksiyonu maymuna veren şoför kovuldu
'ın Karnataka eyaletinde bir yolcu otobüsünün şoförünün, araç hareket halindeyken direksiyonu bir maymuna teslim ettiği anlara ait video medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası açıklama yapan şoför, maymunun yolculardan birinin evcil hayvanı olduğunu ve bir anda direksiyona sıçradığını belirterek olayı geçiştirmeye çalıştı. Ancak yetkililer yolcuların hayatını tehlikeye atan şoförün görevinin askıya alındığını kaydetti. Yolcuların durumdan şikâyetçi olmaması dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları şoförün bu hareketi tekrarlamaması için uyarılmasının yeterli olabileceğini belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Direksiyonu maymuna veren şoför kovuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN