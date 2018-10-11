Direksiyonu maymuna veren şoför kovuldu

Hindistan
'ın Karnataka eyaletinde bir yolcu otobüsünün şoförünün, araç hareket halindeyken direksiyonu bir maymuna teslim ettiği anlara ait video medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası açıklama yapan şoför, maymunun yolculardan birinin evcil hayvanı olduğunu ve bir anda direksiyona sıçradığını belirterek olayı geçiştirmeye çalıştı. Ancak yetkililer yolcuların hayatını tehlikeye atan şoförün görevinin askıya alındığını kaydetti. Yolcuların durumdan şikâyetçi olmaması dikkat çekerken, bazı sosyal medya kullanıcıları şoförün bu hareketi tekrarlamaması için uyarılmasının yeterli olabileceğini belirtti.