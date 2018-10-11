Hindistan'da kasırga: 2 ölü

Hindistan'ın doğusunda etkili olan kasırgada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, meteoroloji yetkilileri, hızı saatte 150 kilometreyi bulan "Titli" kasırgasının ülkenin doğu kıyılarını vurduğunu bildirdi.

AĞAÇLAR KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Kasırganın Orissa eyaleti ve Andra Pradeş eyaletinin kuzey kesimlerinde etkili olduğu kaydedildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kasırganın bölgedeki evlere ciddi zarar verdiği ve ağaçların köklerinden sökülmesine neden olduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Elektrik kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentte okullarda eğitime ara verildi.

Orissa'da 1999'daki kasırgada 15 binden fazla kişi ölmüştü.