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'dan flaş açıklaması

Ulusal Şirketi, 22 Ekim'e kadar 1 milyon varil ün Uluslararası İran Enerji Borsası üzerinden satılacağını duyurdu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 18:07
İran'dan flaş petrol açıklaması

Ulusal Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 22 Ekim'e kadar 1 milyon varil ün Uluslararası İran Enerji Borsası üzerinden satılacağı belirtildi.

ÖDEMELERİN YÜZDE 20'Sİ RİYAL OLACAK

Açıklamada, enerji borsası üzerinden petrol satışıyla ilgili ödemelerin yüzde 20'sinin riyal, yüzde 80'inin de döviz üzerinden yapılabileceği ifade edildi.

"Petrol fiyatlarındaki yükselişin sebebi ABD"

EN AZ 5 BİN TON...

Açıklamada ayrıca petrolün en az 5 bin ton ya da 35 bin varil olarak satılacağı kaydedildi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARINDAN ÖNCE...

, ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran , İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne yaptırımlara hazırlanıyor.

Trump'ın başı belada

YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

İran lideri , bir konuşmasında ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

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İran'dan flaş petrol açıklaması
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