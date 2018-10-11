İran'dan flaş petrol açıklaması

İran Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 22 Ekim'e kadar 1 milyon varil ham petrolün Uluslararası İran Enerji Borsası üzerinden satılacağı belirtildi.

ÖDEMELERİN YÜZDE 20'Sİ RİYAL OLACAK

Açıklamada, enerji borsası üzerinden petrol satışıyla ilgili ödemelerin yüzde 20'sinin riyal, yüzde 80'inin de döviz üzerinden yapılabileceği ifade edildi.

"Petrol fiyatlarındaki yükselişin sebebi ABD"

EN AZ 5 BİN TON...

Açıklamada ayrıca petrolün en az 5 bin ton ya da 35 bin varil olarak satılacağı kaydedildi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARINDAN ÖNCE...

ABD, ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne yaptırımlara hazırlanıyor.

YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, bir konuşmasında ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.