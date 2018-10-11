İşgalciler 37'si çocuk 198 kişiyi şehit etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgelerinde süren gösterilerde İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana 37'si çocuk 198 Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

GERÇEK MERMİ VE BOMBALARLA...

Açıklamada, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 22 bin 267 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların yaklaşık yarısının gerçek mermiyle yaralandığına işaret edilen açıklamada, 61 Filistinlinin bacağını, 2'sinin kolunu, 6'sının ise el parmaklarını kaybettiği ifade edildi.

3 SAĞLIK ÇALIŞANI DA ŞEHİT EDİLDİ

Sınırda görev yapan sağlık çalışanlarından 3 kişinin şehit olduğu, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 409'unun yaralandığı kaydedildi. Ayrıca gösteri alanlarında hizmet veren 84 ambulansın kısmen hasar gördüğü belirtildi.

Gazze'de deniz ablukasını kırmak için gösteriler sürüyor

BARIŞÇIL GÖSTERİLERE KAHPE SALDIRI

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

SÜRGÜN EDİLDİKLERİ TOPRAKLARA DÖNMEK İSTİYORLAR

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

