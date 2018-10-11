İsrail Gazze sınırında bazı yolları kapatıp ağır silahlar yığdı

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırındaki çok sayıdaki yolu trafiğe kapattığı ve ağır silahların bölgeye yığıldığı bildirildi.

Perşembe sabahı İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Sdot Negev ve Shaar Hanegev yerleşim bölgelerinde roket ve siren sesleri duyuldu. Yolların niçin kapatıldığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Salı günü yaptığı açıklamada güneyde gerilimin yükselmesini önlemek için Gazze Şeridi'nde şartları gevşetmeye çalıştıklarını belirtmişti. Netanyahu: "Gazze sınırı yakınındaki halkın güvenini ve sükunet sağlamak için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

NETANYAHU'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Netanyahu, aldıkları tedbirler sebebiyle ortaya çıkan zayiatı önlemek istediklerini belirterek, bir ihtilaf çıkması durumunda bunun bedelinin çok ağır olacağını Filistin tarafına söylediklerini belirtti.

Bu hafta başında, Gazze Şeridi'nde 7 bin Filistinli göstericinin İsrail sınırını geçip İsrail tarafındaki bir keskin nişancı noktasını ateşe verdiği açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı duruma müdahale eden İsrail askerlerinin 11'i gerçek mermilerle olmak üzere 29 Filistinliyi yaraladığını açıkladı.