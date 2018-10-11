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: halkıyla zengin bir ülke

görme engelli şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü , " halkıyla zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke. Türk halkı son derece üretken bir halk." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:51

görme engelli şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü , " halkıyla zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke. Türk halkı son derece üretken bir halk." dedi.

Feliciano (73), 2. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında 'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Feliciano, konser vereceği için de heyecanlı olduğunu aktardı.

Feliciano, "Kendimi festivale katılanlardan biraz farklı görüyorum çünkü ben kendimi engelli biri olarak görmüyorum. Bence asıl engel toplumun sizi görme biçimiyle alakalı. Bizim de diğer insanlar gibi duygularımız, tutkularımız var. Asıl toplumun gözündeki algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendimi bu anlamda farklı konumlandırıyorum." ifadesini kullandı.

Festivale katılmasında, Türkiye'de verdiği konserlerin etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine Feliciano, "Evet, kısmen etkili oldu. Bugüne kadar her gelişimde Türkiye'den büyük keyif aldım. Türkiye şu an ekonomisiyle ilgili bazı problemler yaşıyor. Umarım günün birinde bunları aşacaktır çünkü Türkiye halkıyla zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke. Türk halkı son derece üretken bir halk." diye konuştu.

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Jose Feliciano: Türkiye halkıyla zengin bir ülke
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