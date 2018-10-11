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’da otobüs faciası: 50 ölü

Yılda 12 bin kişinin larında öldüğü ’da otobüs faciası yaşandı. Yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 50 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Kenya’da otobüs faciası: 50 ölü
Sık sık larıyla gündeme gelen Doğu Afrika ülkesi 'da önceki gün yine bir facia yaşandı. Nairobi'dan Kakamega kentine giden bir otobüs, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlandı.
Yokuş inerken kontrolden çıkan otobüsün birkaç kez yuvarlandıktan sonra korkuluklara çarparak durabildiği kaydedildi. Yaşanan faciada 50 kişi öldü. 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis yetkilileri, ölenlerden 31'inin erkek 12'sinin kadın ve 7'sinin çocuk olduğunu belirtirken 10 yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.
Sabah saatlerinde meydana gelen da kurtarma çalışmaları sürüyor. Kericho polisi James Mugera, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından korkuyoruz. Enkazda sıkışıp kalmış insanlar olabilir" dedi.

KAZALARA YILDA 12 BİN KURBAN
Kenya'da yaşanan trafik kazalarında resmi ağızlara göre her yıl ortalama 3 bin kişi hayatını kaybediyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü bu rakamın 12 binden fazla olduğunu belirtiyor.
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Kenya’da otobüs faciası: 50 ölü
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