Kenya’da otobüs faciası: 50 ölü

Sık sık trafik kaza
larıyla gündeme gelen Doğu Afrika ülkesi Kenya
'da önceki gün yine bir facia yaşandı. Nairobi'dan Kakamega kentine giden bir otobüs, şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlandı.
Yokuş inerken kontrolden çıkan otobüsün birkaç kez yuvarlandıktan sonra korkuluklara çarparak durabildiği kaydedildi. Yaşanan faciada 50 kişi öldü. 14 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis yetkilileri, ölenlerden 31'inin erkek 12'sinin kadın ve 7'sinin çocuk olduğunu belirtirken 10 yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kaza
da kurtarma çalışmaları sürüyor. Kericho polisi James Mugera, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından korkuyoruz. Enkazda sıkışıp kalmış insanlar olabilir" dedi. KAZALARA YILDA 12 BİN KURBAN
Kenya'da yaşanan trafik kazalarında resmi ağızlara göre her yıl ortalama 3 bin kişi hayatını kaybediyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü bu rakamın 12 binden fazla olduğunu belirtiyor.