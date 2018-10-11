Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Irak'ta önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Çavuşoğlu, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılandı. Çavuşoğlu temasları kapsamında ilk olarak Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli olan Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasından satır başları;

"Türkiye ile Irak işbirliği içinde. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü sınırlarını, barışını koruyor."

"Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul konsolosluklarımızı yeniden açıyoruz"

"Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde teröristler nerede olursa olsun terörle mücadeleye devam edecektir. Bu, Irak'ın sınırlarını ihlal değildir, uluslararası hukuka uygundur."

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"Başsavcılık yoğun ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Tüm ilgili kurumlarımız soruşturmayı yürütüyorlar. Bu konuda, bu olay Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan ile yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Onların da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor. Soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri dünya ile paylaşacağız."

SU KRİZİNE DEĞİNİLDİ

Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, hükmet kurmakla görevlendiren Abdülmehdi'yi kutlayan Çavuşoğlu'nun, başta su krizi olmak üzere iki ülke arasındaki bazı sorunları çözme yollarının yanı sıra bölgedeki gelişmeleri görüştüğü aktarıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Irak'a bütün alanlarda tam destek vereceği belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki sorunları çözmek için işbirliğini devam etmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, "İki milletin menfaati doğrultusunda iki ülke arasındaki olağanüstü ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulayan Abdülmehdi, teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi zaferle tamamlayan Irak'ın imar aşmasına girdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu, Abdülmehdi ile görüşmesinin ardından Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Irak meclis binasındaki görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Halbusi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını iletti.

Erdoğan'ın dün İstanbul'da Halbusi'yi kabul ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Erdoğan- Halbusi görüşmesinde iki ülke arasındaki su konusunun da ele alındığını belirtti.

Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ve heyetinin Ankara ziyaretinde su konusunu görüşmüştük. Hem Halbusi hem Türkmenler su konusuna değinirken, suyu kendi yaşadıkları bölgeler için değil başka bölgeler için istediler. Bu da bizi gayet mutlu etti. Bu çağrıları cevapsız bırakamazdık. Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili bize talimat verdi. Güvenlikten ekonomiye kadar Irak halkının yanındayız."

Çavuşoğlu, ziyaretinin asıl hedefinin "Irak'ın birlik ve beraberliğinin korunmasına destek vermek" olduğunu ifade etti.

Seçim sonrası Irak'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İnşallah Irak'ta kucaklayıcı ve kapsayıcı bir hükümet kurulur. Irak meclisinin ülkenin geleceğiyle ilgili önemli rol oynayacağını düşünüyoruz." dedi.

IRAK'IN İMARI İÇİN TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEBİ

Halbusi de bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Irak ile Türkiye arasında güçlü ve coğrafi bağların olduğunu vurgulayan Halbusi, ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Meclis Başkanı Halbusi, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında ülkenin zarar gördüğünü hatırlatarak, Irak'ın altyapısı ve yeniden imarı için Türkiye'den destek istedi.

ÇAVUŞOĞLU, TÜRKMEN YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, mecliste ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşet Salihi, Türkmen milletvekili ve siyasetçilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Karar Partisi Lideri Usame Nuceyfi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Çavuşoğlu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri ile de görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ayrıca Bağdat temaslarının ardından Necef'e geçerek, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüşmesi bekleniyor.