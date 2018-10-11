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Rusya Fırat’ın doğusundaki gelişmelerden endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ’nin terör örgütü / unsurlarına verdiği destekle özerk yönetim oluşturma çabalarından dolayı "Rusya'nın Fırat’ın doğusundaki durumdan endişe duyduğunu" bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 02:09
Rusya Fırat’ın doğusundaki gelişmelerden endişeli

Zaharova, haftalık basın toplantısında Fırat'ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AMERİKA DESTEK VERİYOR"

"Fırat'ın doğu kıyısındaki gelişen durum gittikçe daha rahatsız edici hale geliyor." diyen Zaharova, Amerikalıların bu bölgedeki yapılanma ile ittifak halinde olduğuna işaret etti.

Trump'ın başı belada

"ÖZEL YÖNETİM ÇABASI"

'deki mevcut anayasaya uymayan bazı özel yönetim oluşturma çabalarının sonuç vermeyeceğini anlatan Zaharova, "Böyle bir yarı-devlet inşası, Kürt olmayan nüfusu, Arapları, Süryanileri, Türkmenleri rahatsız eder." dedi.

Ayrıca Zaharova, bölge halkının tarafından denetlenen yerel güvenlik görevlilerinin keyfiliğinden memnun olmadığını da aktardı.

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Rusya Fırat’ın doğusundaki gelişmelerden endişeli
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