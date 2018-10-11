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Son dakika: Husilerden 'a saldırısı

öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin ülkenin güneyindeki Necran kentine attığı bir yi etkisiz hale getirdi.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, koalisyona ait hava savunma güçlerinin dün gece geç saatlerde 'in Sada kentinden Necran'a atılan balistik füzeyi havada imha ettiğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 07:06 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 07:06
Son dakika: Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Maliki, nin imha edilmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sözcü Maliki, 'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana Husilerin 'a attığı füzelerin sayısının 204'e ulaştığını, bunların 112 kişinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten itibaren Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

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Son dakika: Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı
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