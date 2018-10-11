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'deki meşru hükümete desteğini yineledi

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mansur Beccaş ile bir araya gelen 'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler, Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen duruşunu sürdürdüğünü ifade etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 19:50
Türkiye Yemen'deki meşru hükümete desteğini yineledi

resmi ajansının haberine göre, 'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede 'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler, Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Eler, Birleşmiş Milletler'in () desteği ile eylül ayında 'de yapılması planlanan görüşmelerde hükümet yetkililerinin, Husi heyetinin gelişini son ana kadar bekleyerek uluslararası topluma Yemen hükümetinin barış konusundaki istekliliğini gösterdiğini ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mansur Beccaş ise Türkiye'nin Yemen'in yanında yer alması, meşru hükümeti desteklemesi ve insani yardımlarından övgüyle söz etti.

Meşru hükümetin barışa bağlılığına ve tüm Yemen halkına karşı sorumlulukları çerçevesinde insanların çektikleri acıları hafifletme konusunda kararlılığına vurgu yapan Beccaş, Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerde hükümet heyetinin hazır bulunmasının barışa dair duruşlarının kanıtı olduğunu söyledi.

Husilerin görüşmelere katılmak yerine savaşa ve insanlara acı çektirmeye devam ettiğini kaydeden Beccaş, bunu "militanların 'ın dış ajandasına bağlı olarak yaşanan insani felaketleri hesaba katmaksızın hareket ettiğinin göstergesi" olarak değerlendirdi.

İki yıl aradan sonra 'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Husiler, heyeti taşıyacak uçak için BM'nin izin alamaması nedeniyle toplantılara katılamadıklarını ileri sürmüştü.

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Türkiye Yemen'deki meşru hükümete desteğini yineledi
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