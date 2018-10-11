Türkiye Yemen'deki meşru hükümete desteğini yineledi

Yemen resmi ajansının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler, Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Eler, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteği ile eylül ayında Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerde hükümet yetkililerinin, Husi heyetinin gelişini son ana kadar bekleyerek uluslararası topluma Yemen hükümetinin barış konusundaki istekliliğini gösterdiğini ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mansur Beccaş ise Türkiye'nin Yemen'in yanında yer alması, meşru hükümeti desteklemesi ve insani yardımlarından övgüyle söz etti.

Meşru hükümetin barışa bağlılığına ve tüm Yemen halkına karşı sorumlulukları çerçevesinde insanların çektikleri acıları hafifletme konusunda kararlılığına vurgu yapan Beccaş, Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerde hükümet heyetinin hazır bulunmasının barışa dair duruşlarının kanıtı olduğunu söyledi.

Husilerin görüşmelere katılmak yerine savaşa ve insanlara acı çektirmeye devam ettiğini kaydeden Beccaş, bunu "militanların İran'ın dış ajandasına bağlı olarak yaşanan insani felaketleri hesaba katmaksızın hareket ettiğinin göstergesi" olarak değerlendirdi.

İki yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Husiler, heyeti taşıyacak uçak için BM'nin izin alamaması nedeniyle toplantılara katılamadıklarını ileri sürmüştü.