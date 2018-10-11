Ukrayna kilisesi kararına Moskova'dan tepki, Kiev'den destek

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kilisesi kararına 'dan tepki, Kiev'den destek

, Ortodoks Kilisesinin 'daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etmesine 'dan tepki geldi. Moskova Patriği Kirill'in Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov, yaptığı açıklamada, Fener Rum Patrikhanesinin kararının Ortodoksları böleceğini savundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 21:45

Volkov, "Bu karar dağılmanın meşrulaştırılmasıdır. Fener Rum Patrikhanesi eylemleriyle kırmızı çizgiyi geçmekte ve Ortodoks birliğini felakete götürmektedir." ifadesini kullandı.

Patrikhanesine bağlı Ortodoks Kilisesi Basın Sözcüsü Vasiliy Anisimov da kararına tepki gösterdi. Anisimov, "Bu karar kiliseye karşı son derece düşmanca bir eylemdir." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA KARARDAN MEMNUN

Kiev Patriği Filaret ise kararın ardından Ukrayna kilisesinde birlik çağrısı yaptı. Filaret, Ukrayna devletini dış güçlerden koruması için Ukrayna kilisesinin birlik içinde ve tek olması gerektiğini savunarak, "Moskova çatışma istiyor, biz Ukraynalılar ise çatışma istemiyoruz. Çünkü Ukrayna'nın işlerine dışarıdan karışılmasını istemiyoruz. Uzun süre sabrettik ve biraz daha sabredebiliriz fakat birleşme şiddet içermeden gönüllü bir şekilde olacak." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı da yaptığı açıklamada, "Tanrı, Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesini gördü, dualarımızı duydu ve gayretimizi takdir etti." ifadesini kullandı.

Fener Rum Patrikhanesi ve 'un uzun süredir beklenen kararı verdiğini belirten Poroşenko, "Karar nihayetinde Moskova'nın emperyal yanılsamalarını ve şovenist fantezilerini yıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık talebine ilişkin karar verilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, nisan ayında İstanbul'a yaptığı bir ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'nın "'dan bağımsız kilise" kurma meselesini görüşmüştü.

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Ukrayna Parlamentosunda, Rusya'dan bağımsız Ukrayna kilisesinin kurulması hususunda Fener Rum Patrikhanesine başvuru yapılmasıyla ilgili bir karar kabul edilmişti.

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Ukrayna kilisesi kararına Moskova'dan tepki, Kiev'den destek
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