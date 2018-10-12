Bu kez Michael yıktı

ABD
bu kez de Michael Kasırgası
ile mücadele ediyor. Ülkenin güneydoğusunda etkili olan ve son yılların en güçlü üçüncü kasırgası olduğu belirtilen kasırga, Florida kıyılarından sonra Georgia eyaletine yöneldi. Kasırga nedeniyle Florida eyaletine bağlı Gadsden kentinde 4 kişi, Georgia eyaletinin Seminole kentinde de üzerine ağaç devrilen bir çocuk hayatını kaybetti. Kasırganın getirdiği yağmurlarla birlikte sel
lerin yaşandığı eyaletlerde, ağaçlar sökülürken evler ciddi hasar gördü. Bölgede yaşayan yaklaşık 800 bin kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, Florida'dan sonra Georgia'ya ulaşan kasırganın şiddetini düşürerek tropikal fırtınaya dönüştüğünü ancak fırtınanın hala ölümcül olabileceğini kaydetti. Ulusal Kasırga Merkezi, yoğun yağışlar nedeniyle yaşanabilecek taşkın ve su basmaları konusunda halkı uyardı. 100 YILIN EN KÖTÜSÜ
Meteoroloji yetkilileri, dördüncü kategori ile karaya ulaşan kasırganın Florida haricinde Alabama, Georgia, Mississippi, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini de etkisi altına alacağını bildirdi. Florida Valisi Rick Scott, yaptığı açıklamada "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulunarak "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç" diyerek uyarılarda bulundu. Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi beklenen kasırga Orta Amerika ülkelerinde de 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.