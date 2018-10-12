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’da yine : 6.4

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Giriş Tarihi: 12.10.2018
Endonezya’da yine deprem: 6.4
'nın Doğu Java eyaletine bağlı Situbondo kenti açıklarında 6.4 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin etkisinin güçlü olduğunu belirten Ulusal Afet Yönetim Ajansı, (BNPB) Gayam bölgesinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkenin Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan nedeniyle ölü sayısı 2 bin 73'e yükseldi. Felaketi yaşayan ülke, yaralarını sarmaya çalışırken hala enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, 5 bin kişinin hala kayıp olduğunu bildiriyor. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, 26 Aralık 2004'te 9.1 büyüklüğünde depremle sallanmış ve tsunami nedeniyle komşu ülkeleri de kapsayan felakette 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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Endonezya’da yine deprem: 6.4
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