Japonya İran'a yaptırımlardan muafiyet arayışını sürdürüyor

Kyodo haber ajansına göre, Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'le Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sırasında ikili görüşme yaptı.

Aso, ikili görüşmede, ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarından Tahran'la ilişkileri olan Japon şirketlerinin zarar görebileceğine yönelik kaygıları Mnuchin'e ilettiğini belirtti.

Japonya Maliye Bakanı Aso, Tokyo'nun İran'a yaptırımlardan ülkesinin zarar göreceğine ilişkin endişelerin ABD tarafından anlaşıldığını umduğunu dile getirdi.

ABD yönetimi, İran'dan petrol ithalatını önemli ölçüde azaltan bazı ülkelere sınırlı muafiyet sağlıyor.

Yaptırımlardan muafiyet elde edebilmek için ABD'li yetkililerle görüşmelerini sürdüren Japonya, görüşmeler sonuçlanana kadar İran'dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

ABD, ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne yaptırımlara hazırlanıyor.