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‘Kaşıkçının kardeşi de öldürüldü’ iddiası

Giriş Tarihi: 12.10.2018
‘Kaşıkçının kardeşi de öldürüldü’ iddiası
BATI medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Suudi gazeteci 'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için 'ın Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmasının yankıları sürerken ortaya bir iddia daha atıldı. Kaşıkçı'nın kardeşinin Cidde'de öldürüldüğü ileri sürüldü. İddia Lübnan'ın başkenti Beyrüt'te basılan Diyar Gazetesi'ne ait. Gazete Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Ahmet Kaşıkçı ve eşinin Cidde'de pazartesi gecesi evlerine giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüklerini öne sürdü.
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‘Kaşıkçının kardeşi de öldürüldü’ iddiası
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