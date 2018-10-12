‘Kaşıkçının kardeşi de öldürüldü’ iddiası

BATI medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmasının yankıları sürerken ortaya bir iddia daha atıldı. Kaşıkçı'nın kardeşinin Cidde'de öldürüldüğü ileri sürüldü. İddia Lübnan'ın başkenti Beyrüt'te basılan Diyar Gazetesi'ne ait. Gazete Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Ahmet Kaşıkçı ve eşinin Cidde'de pazartesi gecesi evlerine giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüklerini öne sürdü.