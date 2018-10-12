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'da boru hattında iki : 19 ölü

Batı Afrika ülkesi 'nın Abia eyaletinde boru hattında meydana gelen iki ayrı da 19 kişinin öldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 23:02
Nijerya'da petrol boru hattında iki patlama: 19 ölü

Güvenlik ve Sivil Savunma Birliğinin (NSCDC) Abia Eyaleti Müdürü Benito Eze, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Umuaduru ve Umuimo köylerindeki boru hatlarında lar meydana geldiğini belirtti.

Eze, Umuaduru köyünde yıkılan boru hattında bazı gençlerin benzin çalmaya çalışırken yaşanan patlamada 16 kişinin öldüğünü kaydetti.

Eze, Umuimo köyünde ise boru hattındaki bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydeden Eze, olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildiğini ve patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

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Nijerya'da petrol boru hattında iki patlama: 19 ölü
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