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Patrikhane’den Ukrayna kilisesi kararı

Giriş Tarihi: 12.10.2018
, 'nin 'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırdı. Üç gündür süren istişare toplantısı sonrası Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etti. Karara Moskova'dan tepki, Kiev'den ise destek geldi. Moskova Patriği Kirill'in Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov, Fener Rum Patrikhanesi'nin kararının Ortodoksları böleceğini savundu.
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Patrikhane’den Ukrayna kilisesi kararı
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