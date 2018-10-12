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Son dakika haberi: ABD ordusu F35 kullanımını durdurdu

Amerikan Ordusunun kullandığı ve 'ye de satışı için sözleşmelerin imzalandığı F35 jetleri için flaş bir gelişme yaşandı. ABD ordusu F35 kullanımını durdurdu! İşte bu kararın nedeni ve ayrıntılar

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:57
Son dakika haberi: ABD ordusu F35 kullanımını durdurdu

DÜŞEN F35 BÜTÜN PLANLARI BOZDU

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusunun çeşitli birimlerinde kullanılan F-35 savaş uçağının kullanımı geçen ay test uçuşu sırasında düşen bir F-35'in incelenmesi kapsamında durduruldu. İşte nedeni...

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Son dakika haberi: ABD ordusu F35 kullanımını durdurdu
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