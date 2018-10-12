Son dakika haberi: ABD ordusu F35 kullanımını durdurdu
Amerikan Ordusunun kullandığı ve Türkiye'ye de satışı için sözleşmelerin imzalandığı F35 jetleri için flaş bir gelişme yaşandı. ABD ordusu F35 kullanımını durdurdu! İşte bu kararın nedeni ve ayrıntılar
Giriş Tarihi: 12.10.2018 09:45Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:57
DÜŞEN F35 BÜTÜN PLANLARI BOZDU
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusunun çeşitli birimlerinde kullanılan F-35 savaş uçağının kullanımı geçen ay test uçuşu sırasında düşen bir F-35'in incelenmesi kapsamında durduruldu. İşte nedeni...