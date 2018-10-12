AA'nın haberine göre, Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili Suudi Arabistan'dan bir heyet Türkiye'ye geldi. Ankara'ya ulaşan Suudi heyetle Türk yetkililer arasında hafta sonunda görüşmeler yapılması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberine göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 4 araçla gelen 11 kişi konsolosluk binasına girdi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.