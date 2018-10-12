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"'dan bir heyet Türkiye'ye geldi"

AA'nın haberinde, Kayıp Suudi gazeteci soruşturmasıyla ilgili 'dan bir heyet Ankara'ya geldi" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:04
Suudi Arabistan'dan bir heyet Türkiye'ye geldi

AA'nın haberine göre, Kayıp Suudi gazeteci soruşturmasıyla ilgili 'dan bir heyet Türkiye'ye geldi. Ankara'ya ulaşan Suudi heyetle Türk yetkililer arasında hafta sonunda görüşmeler yapılması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberine göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 4 araçla gelen 11 kişi konsolosluk binasına girdi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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"Suudi Arabistan'dan bir heyet Türkiye'ye geldi"
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