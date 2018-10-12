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'ın Washington Büyükelçiliği önünde Kaşıkçı su

Bir grup Amerikalı, yazarı Suudi gazeteci 'nın kaybolmasını, 'ın Washington Büyükelçiliği önünde etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 00:00
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Kaşıkçı protestosu

Başkent Washington'daki Büyükelçiliği binası önünde toplanan insan hakları savunucuları ve bir grup , Suudi yönetimine, Kaşıkçı hakk��nda acilen bir açıklama yapması çağrısında bulundu.

Suudi yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhinde sloganlar atan grup, Kaşıkçı'nın durumu ve suçluların bulunması için ABD yönetimine de çağrı yaptı.

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AA muhabirine açıklamada bulunan Filistin için Amerikalı Müslümanlar Kuruluşunun (AMP) Ulusal Politika Direktörü Usame Abu İrşad, "Biliyoruz ki insanlar endişeli ve endişelenmeli. Bu saatten sonra Suudi Arabistan Büyükelçiliğine girip, sağ çıkan hiç kimseye güvenmem. Çünkü Suudi yönetiminin kendinden olmayanlara neler yapabildiğini, ile gördük." değerlendirmesinde bulundu.

eylemine katılan Eşref Nubani ise "Suudi Arabistan veliaht prensinin, içinde bulunduğumuz ortamda mafya babası gibi davranması kabul edilebilir bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

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Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Kaşıkçı protestosu
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