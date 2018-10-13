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‘ABD, ’de tehlikeli bir oyun başlatıyor’

Giriş Tarihi: 13.10.2018
‘ABD, Suriye’de tehlikeli bir oyun başlatıyor’
Rusya Dışişleri Bakanı , "ABD, 'de büyük Kürdistan projesiyle tehlikeli bir oyun başlatıyor" dedi. Fransa'da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına röportaj veren Lavrov, Suriye, Irak ve civarında yaşanan olaylara değindi. Lavrov, "ABD bu topraklarda müttefiki olan Kürtleri orada bir yarı devlet kurmak için kullanıyor. ABD yasa dışı bir şekilde yarı devlet kurma çabasına girişti" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin Fırat'ın doğusu için planları olduğunu belirten Lavrov, "Belli ki burada büyük bir devletin prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. 'Büyük Kürdistan' fikri ile birlikte tehlikeli bir oyun oynanmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.
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‘ABD, Suriye’de tehlikeli bir oyun başlatıyor’
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