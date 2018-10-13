ABD'den FETÖ açıklaması

ABD'li Brunson'ın serbest bırakılması Amerikan basınında geniş yer bulurken FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Trump'a yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalının yayınına katılan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili bir soruşturma yürütülmekte olduğunu doğruladı.

"GÜLEN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA BAKALIM BİZİ NEREYE GÖTÜRECEK"

Graham, "ABD kanıtların ve hukukun esas alındığı bir ülkedir yalnız siyasi alışverişlerin olduğu değil. Bahsettiğiniz kişi Gülen ile ilgili bir soruşturma yürütülmekte. Bu soruşturmada Gülen'in eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı, suç teşkil edip etmediği inceleniyor. Bakalım soruşturma bizi nereye götürecek." dedi.

Graham, ABD'Lİ Brunson ile FETÖ elebaşı Gülen'in birbirinden ayrı konular olduğunu belirterek takasın düşünülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

BRUNSON AÇIKLAMASI: İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ

Senatör Graham, Brunson'un serbest bırakılmasını iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından olumlu bir gelişme olarak tanımladı:

"Brunson'un serbest bırakılması belki de Türkiye ile ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi. Türkiye stratejik bir müttefikimiz. Türk bakanlar ile ilgili yaptırımların kaldırılmasını umuyorum ve kaldırılacaktır."

Graham, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili getirilen yaptırımların kaldırılması hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.