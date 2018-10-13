ABD'nin Tyndall Hava Üssü yerle bir oldu

Saatte 250 km hızla esen Michael Kasırgası, ABD'nin Florida eyaleti sahilindeki bazı yerleşimleri haritadan sildi.

"TÜM BOMBALARIN ANASI" BENZETMESİ

Çatıları, ağaçları uçuran, elektrik kablolarını söküp atan, 30 tonluk araçları oyuncak gibi havaya fırlatan Michael'e bu şiddet karşısında 'tüm bombaların anası' benzetmesi yapıldı.







TYNDALL HAVA KUVVETLERİ ÜSSÜ YERLE BİR OLDU

'Tüm bombaların anası', ABD İçgüvenliği'nin anahtarlarından birini oluşturan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nü de yerle yeksan etti.

Pazartesi günü tahliye edilen Tyndall'da havadan hasar değerlendirmesi yapıldı ve üssün 'önemli ölçüde yapısal zarar' gördüğü açıklandı.

Üsteki 325. savaş uçağı filosunun komutanı Albay Brian Laidlaw, ekibine Facebook'tan yayımladığı mesajda, 'geniş çapta feci boyutta' hasardan söz etti.

Elektrik, suyun kesik olduğu, kanalizasyon sisteminin çalışmadığı üsse bu hizmetlerin ulaştırılması için Hava Kuvvetleri çalışma başlattı.

325. SAVAŞ UÇAĞI FİLOSUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORDU

Panama City yakınında askeri personelle ailelerini ağırlamak üzere tam teşeküllü inşa edilmiş olan Tyndall, 325. savaş uçağı filosuna evsahipliği yapıyordu.

325. filo, Pentagon'un elindeki en sofistike savaş uçağı olan F-22 Raptor'la uçuyor.

Kasırga vurmadan önce F-22 Raptor'lar Ohio, Teksas ve Louisiana'daki üslere nakledildi.





BAŞKA ÜSSE KAYDIRILDI

ABD çapında güvenliği sağlama yönelik hava operasyonları komuta ve iletişim merkezi de Tyndall'dan başka üsse kaydırıldı.

YENİ YERİ GİZLİLİK NEDENİYLE AÇIKLANMADI

Hem Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) hem de Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başında bulunan General Terrence J. O'Shaughnessy, bu bilgileri paylaşırken merkezin nereye taşındığının gizli bilgi olduğunu ve gazetecilere söyleyemeyeceğini belirtti.

Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nün ne zaman yeniden işler hale geleceği ve askerlere evsahipliği yapabileceği belli değil.

Zamanla tropik fırtınaya dönüşen Michael Kasırgası, ABD'nin 4 eyaletinde 13 kişinin ölümüne yol açtı.