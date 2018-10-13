Kongo ve Uganda’da heyelan faciası: 74 ölü

AŞIRI yağışlar birbirine komşu olan iki Afrika
ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti
ile Uganda
'da aşırı yağışların yol açtığı heyelanlar nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sonrası bir altın madeninde oluşan toprak kaymasında 34 kişi hayatını kaybetti. Yerel basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletinin Misisi kentinde bulunan küçük ölçekli altın madeninde aşırı yağışlar sonrası kısmi çökme oluştu. Yetkililer olay sırasında maden ocağında çok sayıda madenci bulunduğunu, birçok cesedin halen 70-80 metre derinlikte gömülü olduğunu belirtti. Felakat Hazırlığı ve Yönetimi Müdürü Martin Owor, toprak kayması sırasında pazar yerinde çok sayıda insan olduğunu ve toprak kayması nedeniyle bendi aşan ırmak sularının çok sayıda insanı sürüklediğini söyledi. ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Uganda'nın Bududa bölgesinde yaşanan heyelanda ise en az 40 kişinin öldüğü bildirildi. Elgon Dağı eteklerinde yoğun yağışların neden olduğu heyelan sonrası çok sayıda ev ve iş yeri toprak altında kaldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Öte yandan Endonezya
'nın Batı Sumatra eyaletindeki heyelanda da 6 kişi yaşamını yitirdi. DIŞ HABERLER